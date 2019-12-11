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В России обвиняемый попытался сбежать из суда через потолок: курьезное видео

11 декабря, 13:03

Мужчина, который обвиняется в убийстве сестры, прекратил побег, когда ему пригрозили шокерами

Фото: LIFE

Фото: LIFE

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В России обвиняемый едва не скрылся от правоохранителей прямо из зала суда, причем прямо из клетки для заключенных. Об этом сообщает tjournal.ru.

Так, обвиняемый в убийстве сестры Леонид Грейсер попытался сбежать из зала суда. Он пролез через решетку клетки, убрал плитку потолка и попытался скрыться.

Полицейские успели схватить его за ногу. А когда ему пригрозили электрошокером, он спустился.

Отметим, что курьезные случаи не раз происходили и в российских тюрьмах. Так, например, в прошлом году в России заключенный сбежал из тюрьмы на свидание. Он пожаловался на плохое самочувствие и попал в больницу. А потом сбежал из-под надзора тюремной охраны на встречу с дамой сердца. Его задержали в такси, когда он возвращался в больницу.

Как сообщали новости "Сегодня", Россия обогнала все европейские государства по количеству заключенных – их более шестисот тысяч. Это из-за репрессивной политики страны – говорят правозащитники – немало дел сфабрикованы.

Также мы писали, что в России устраивают пытки для осужденных. Очередное видео избиения заключенного в колонии Санкт-Петербурга опубликовали СМИ. Произошло это в новом здании печально известных "Крестов".

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Россия суд побег обвиняемый

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