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В России оправдались за отказ "переименовать" Киев по международным стандартам

13 июня, 14:12

В России при написании наименования города "Киев" руководствуются распоряжением президента РФ

Россия отказывается "переименовывать" Киев
Россия отказывается "переименовывать" Киев. Фото: Pixabay

В России объяснили, почему отказываются изменить международное название столицы Украины Киева с "Kiev" на "Kyiv". 

"В Российских картографических произведениях и изданиях наименование города как "Киев" употребляется в соответствии с российским законодательством (распоряжение президента России от 17.08.1995 № 1495 "О написании названий государств – бывших республик СССР и их столиц")", – говорится в сообщении.

Ранее Совет США по географическим названиям изменил в своей международной базе написание названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv".

В сообщении отмечается, что "официально в Соединенных Штатах Америки и в международном использовании" будет применяться именно написание "Kyiv". 

Посольство Украины отметило чрезвычайно важное значение такого изменения, так как, оно будет использовано не только в самих США, но и, например, на международных авиарейсах и в иностранных аэропортах. Ведь Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) использует именно базу Совета США по географическим названиям для обозначения пунктов вылета и прибытия самолетов по всему миру.

Напомним, ранее крупнейший аэропорт мира "переименовал" украинские города и теперь будет указывать Киев, Одессу, Львов и Запорожье в украинской транслитерации. Как рассказывали новости "Сегодня", эта воздушная гавань была открыта в марте-2019:

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Тег Киев, росреестр, KyivNotKiev

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Источник:

ТАСС

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