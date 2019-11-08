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В России от профессора требуют извинений за пост о "клоачном" русском языке

8 ноября, 16:05

Филолог выступил с критическим мнением о соотечественниках, не готовых учить другие языки

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

В России, где известный ученый совершил акт самоподжогау здания Государственного совета Удмуртии в защиту прав местного этноса, произошел новый скандал вокруг языка. Так, Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) России по академической этике вынесла специальное решение по вопросу о резонансных высказываниях профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, который критически высказался о современной культуре русского языка.

"Рекомендовать профессору НИУ ВШЭ Г.Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета, а также дезавуировать данные высказывания", – говорится в решении комиссии.

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Гусейнов 29 октября опубликовал в Facebook пост, в котором выступил с критическим мнением о соотечественниках, не готовых учить другие языки, кроме родного русского. В своем посте филолог отметил, что в Берлине можно найти газеты на разных языках, в то время как в Москве, где живут и работают представители многих народов, "невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна".

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Пост вызывал множество комментариев, в том числе негативных. Позже Гусейнов разъяснил в СМИ, что, называя русский язык "клоачным", хотел подчеркнуть разницу между величием литературного русского языка и языка, который зачастую используется в публичном пространстве.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали о том, как языковой вопрос решают в Эстонии, каждый четвертый житель которой не владеет государственным языком.

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Россия русский язык профессор новости России

Источник: Интерфакс

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