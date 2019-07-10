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В России отказываются признать, что устроили провокацию на учениях Sea Breeze 2019

10 июля, 16:42

Корабль ЧФ России "Сметливый" зашел в закрытый для мореплавания район Черного моря

Черноморский флот РФ в Крыму. Фото: facebook.com/chf
Черноморский флот РФ в Крыму. Фото: facebook.com/chf.

В Черноморском флоте РФ отказываются признать, что российский сторожевой корабль "Сметливый" зашел в закрытый район Черного моря, где проходят международные учения Sea Breeze 2019.

"Сообщение ВМС Украины о якобы (имевшем место) заходе сторожевого корабля Черноморского флота "Сметливый" в запретную зону проведения учений Sea Breeze 2019 не соответствует действительности", – говорится в заявлении.

Ранее пресс-центр Командования ВМС Украины сообщил, что несмотря на предупреждения о закрытии района Черного моря для проведения международных учений Sea Breeze 2019, корабль Черноморского флота России "Сметливый", провоцируя на опасную ситуацию, зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии. 

Как отмечается, корабль Черноморского флота был опрошен фрегатом "Гетман Сагайдачный" согласно международному протоколу, но прикинулся, что у него "проблемы со связью".

"Данный факт является очередным поводом для международного сообщества не воспринимать Российскую Федерацию, как прогнозируемый субъект международного морского права, системные нарушения которого стали нормой поведения России в Черноморском регионе", – говорится в сообщении.

Отметим, что морские учения Украины с участием сил Альянса нервируют россиян. Как сообщали новости "Сегодня", Черноморский флот РФ контролирует действия кораблей НАТО на Sea Breeze.


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Тег Черноморский флот, Черное море, Sea Breeze

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Источник:

ТАСС

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