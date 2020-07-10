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В России ответили на иск Нидерландов в международный суд из-за сбитого "Боинга"

10 июля, 20:27

Руслан Ровик Руслан Ровик

Россияне продолжают настаивать на своей непричастности к катастрофе

В России отреагировали на подачу Нидерландами в Европейский суд по правам человека иска против Москвы, как виновницы катастрофы Boeing рейса MH-17.

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Как сообщили на официальном сайте Министерства юстиции РФ, россияне продолжают отрицать свою причастность к этой трагедии.

"Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", – говорится в заявлении.

При этом в российском Минюсте заявили о готовности выступить на стороне защиты.

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"В случае поступления уведомления о жалобе Минюстом России будет организована необходимая работа во взаимодействии с компетентными органами. Российская Федерация будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах", - заверили в ведомстве.

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Напомним, что самолет компании Malaysia Airlines рейса MH-17 был сбит на востоке Украины с российской зенитно-ракетной установки "Бук" 17 июля 2014 года. Судебный процесс начался 9 мая в юридическом комплексе Схипхол под Амстердамом. Из-за всемирной пандемии коронавируса процесс был приостановлен, но 8 июня он возобновился.

Все подробности в спецтеме Крушение "Боинга"

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Россия Нидерланды еспч MH17 крушение Боинга

Источник: Сегодня

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