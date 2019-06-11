В России погиб генерал, командовавший боевиками в боях за Дебальцево (фото)

Сергей Юдин был командующим "2-го армейского корпуса ЛНР", но неожиданно попал в "бригаду-200"

Российский генерал Сергей Юдин. Фото: Минобороны РФ

В России скончался высокопоставленный генерал, который принимал участие в войне на Донбассе и командовал силами боевиков во время боев на дебальцевском плацдарме в 2015 году. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, 10 июня скоропостижно скончался генерал-лейтенант Юдин Сергей Сергеевич, который в 2015 году с позывным "Тамбов" руководил боевиками в боях за Дебальцево.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, Юдин был начальником организационно-мобилизационного управления Западного военного округа РФ. А во время участия в войне на Донбассе был командующим т.н. "2-м армейским корпусом" боевиков ("ЛНР").

За непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины и выполнение преступных приказов Кремля указом президента РФ от 11 июня 2016 года Юдину присвоено воинское звание генерал-лейтенант.

Также Штирлиц опубликовал видео, на котором слышно, как "Тамбов" руководит боевиками и дал команду уничтожить украинский танк.

Как сообщали новости "Сегодня", в марте Россия на Донбассе провела смену генералов. Для охраны высокопоставленного российского командования съехалось много сотрудников ФСБ и ГРУ. Прошла прием-передача командных должностей генералами и старшими офицерами в штабах армейских корпусов российской группировки оккупационных войск.

А тем временем у врага возникают проблемы с инженерным оборудованием территорий, которые он контролирует. Как мы писали, на своих же минах подорвались четверо российских военных из-за хаотичного минирования. Боевики в авральном порядке оборудуют минные поля, что приводит к тяжелым последствиям для самих же оккупантов.

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