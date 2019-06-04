На Донбассе на своих же минах подорвались четверо российских военных
Боевики в авральном порядке оборудуют минные поля, что приводит к тяжелым последствиям для самых же оккупантов
На Донбассе оккупанты продолжают подрываться на своих же минах из-за хаотичного минирования территорий. Причем это несет угрозу не только боевикам, но мирным жителям. Об этом сообщили в главном управлении разведки Минобороны Украины.
Так, оккупационное командование наращивает инженерное оборудование позиций соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". В частности, активизировались работы по оборудованию позиций т.н. "второй линии обороны", которые предполагается усиливать резервами.
"Указанные позиции по всему периметру их расположения в авральном порядке оборудуются минно-взрывными заграждениями с использованием противотанковых и противопехотных мин. Вместе с тем, поспешность действий противника по минированию территории, при отсутствии взаимодействия между подразделениями, приводит к многочисленным подрывав российских военнослужащих на собственных минах. Так, в течение последних трех суток из-за указанных причин погибли четыре военнослужащих российско-оккупационных войск", – сообщили в ГУР.
Кроме того, из-за минирования территорий в тылу, противник подвергает серьезному риску жизнь мирных жителей.
Отметим, что проблемы у врага не только на передовой. Как мы сообщали, боевиков "косят" болезни. В составе российско-оккупационных войск продолжает расти уровень заболеваемости личного состава инфекционными и вирусными заболеваниями. В частности, с начала мая в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" резко увеличилось количество военнослужащих, больных различными формами туберкулеза и ВИЧ-инфицированных.
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