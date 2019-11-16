В России похоронили девушку, которую зверски убил ученый в Санкт-Петербурге

Аспирантку похоронили в ее родной станице на Кубани

Анастасия Ещенко и Олег Соколов

В России жители станицы Старовеличковской на Кубани простились со зверски убитой в Санкт-Петербурге аспиранткой Анастасией Ещенко.

Поминальная служба состоялась в Свято-Троицком храме станицы, на нее пришли сотни людей, и храм не смог вместить всех, люди стояли во дворе, было много цветов. После этого на одном из местных кладбищ состоялись похороны, на которых присутствовали только родственники и близкие семьи, отметил он.

Девушку отпевали и хоронили в закрытом гробу. При этом речей над телом погибшей никто не произносил.

Как известно, ранее в Санкт-Петербурге арестовали 63-летнего ученого Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней сожительницы – аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Обвиняемый вину признал.

Как считает следствие, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября, а позже Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в реке Мойке.

Во время судебного заседания подозреваемый рассказал, что привело к трагедии – несмотря на то что несколько месяцев назад он представил девушку как свою невесту, она ревновала его к детям от прошлого брака, и на этой почве в ночь на 9 ноября между ними возникла ссора, в ходе которой потерпевшая набросилась на своего мужчину с ножом.

Напомним, что после случившегося известный российский журналист Александр Невзоров продал книгу Соколова "Армия Наполеона" с автографом автора почти за 20 тысяч рублей. Стоит отметить, что подсудимый считается известным историком в области биографии Наполеона Бонапарта.

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