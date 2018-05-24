В России полицейский избил невнимательного подростка

Бывший командир взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы отдела полиции Дербента, что в Дагестане (республика в составе Российской Федерации), избил в своей машине подростка. Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале Следственного комитета.

Полицейского обвиняют в превышении служебных полномочий, следователи уже передали уголовное дело в суд.

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Следствие установило, что 24 февраля обвиняемый на своем автомобиле подъехал к выезду с территории автостанции, когда на пути у него оказался 16-летний местный житель. Подросток не заметил подъезжающую машину и освободил проезд только после подачи полицейским звукового сигнала. Недовольный страж порядка в грубой форме сделал подростку замечание, а затем насильно затолкнул его в салон автомобиля и там побил.

Также ранее в России полицейский заставил мужчину бежать за машиной. Сотрудник дорожно-патрульной службы в Буинске вместе со своим другом в состоянии алкогольного опьянения похитил мужчину, привязал его тросом к машине и заставил бежать за ней несколько десятков метров. Известно, что в результате сотрудника ДПС уволили. Возбуждено дело по статьям "похищение человека" и "вымогательство". Оба подозреваемых заключены под стражу.