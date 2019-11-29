В России признали преступной организацию, воевавшую в Сирии и на Донбассе

/ Фото: Минобороны РФ

Недавно командиром боевиков были раскрыты махинации ФСБ на Донбассе, а теперь сотрудников российской спецслужбы подозревают в совершении ряда преступлений в самой России. Следственный комитет РФ (СКР) установил, что на ФСБшников работала частная военная компания (ЧВК), участвовавшая в боях на Донбассе и в Сирии, которая занималась бандитизмом по приказу спецслужб.

Об этом сообщает "Комменрсант".

Речь идет о региональной общественной организации "Единые народные общинные товарищества" (известна как частная военная компания "Е.Н.О.Т. корп."). Ее лидер и несколько участников заподозрены в бандитизме, вымогательствах, разбоях и кражах, причем якобы по заказу кураторов из ФСБ. Эти лица также воевали на Донбассе и в Сирии.

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Следователь по особо важным делам следственного управления СКР по Краснодарскому краю Анатолий Шутенко назвал эту организацию преступной, вынеся пять постановлений о возбуждении уголовных дел. Отмечается, что в этих уголовных производствах фигурируют сотрудники управления ФСБ по Москве и области майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев, которые подозреваются в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, банды, а также разбоев и краж. Также в Следкоме РФ считают, что данная ЧВК фактически являлась структурным звеном банды для решения силовых вопросов ФСБ. Чекисты якобы привлекали "енотов" к оперативной работе, а в последствие и в качестве исполнителей преступлений.

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"Фактической целью данной организации являлась маскировка планируемой преступной деятельности по оказанию услуг, связанных с розыском лиц, слежкой, адресной установкой, запугиванием, хищением имущества, нападений и других неправомерных действий", – говорится в материалах производства.

Следователь СКР отмечает, что представители частной военной компании вместе с официальными силовиками являлись на обыски в домах и офисах, а после этого выносили различные ценности и технику. Так, у фигурантов одного из уголовных производств они похитили деньги и ценности на общую сумму 4,8 млн руб.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях США призвали ввести санкции против ЧВК "Вагнер". По словам помощника госсекретаря США, военное вмешательство России угрожает миру.

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