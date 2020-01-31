В России прогремел взрыв на заводе: есть погибшие

В России, где в прошлом году неоднократно происходили взрывы на заводах, случилась новая авария.
На этот раз инцидент произошел на территории небольшого предприятия по производству резиновых изделий в городе Мценск в Орловской области.
В российском Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщают о взрыве газа при работах в строящемся цеху, в результате чего обрушилось около 200 квадратных метров кровли.
На данный момент всех потерпевших из-под завалов достали.
Из-за случившегося пять человека погибли и еще трое были ранены – их госпитализировали с ожогами, ушибами и переломами.
Напомним, прошлым летом в НИИ "Кристалл" в Нижегородской области РФ, которое производит взрывчатые вещества, тоже прогремел взрыв. Авария случилась в цеху, где производились авиабомбы, В результате пострадали почти четыре десятка человек.
А через два месяца после этого взорвался пороховой завод в Перми. 31 июля на предприятии произошел "групповой несчастный случай" во время работы с технологическими изделиями, в результате чего пострадали пятеро рабочих.
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