В России прогремел взрыв на заводе: есть погибшие

При работе в строящемся цеху взорвался газ и частично обрушилась крыша здания

В России, где в прошлом году неоднократно происходили взрывы на заводах, случилась новая авария.

На этот раз инцидент произошел на территории небольшого предприятия по производству резиновых изделий в городе Мценск в Орловской области.

В российском Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщают о взрыве газа при работах в строящемся цеху, в результате чего обрушилось около 200 квадратных метров кровли.

На данный момент всех потерпевших из-под завалов достали.

Из-за случившегося пять человека погибли и еще трое были ранены – их госпитализировали с ожогами, ушибами и переломами.

Напомним, прошлым летом в НИИ "Кристалл" в Нижегородской области РФ, которое производит взрывчатые вещества, тоже прогремел взрыв. Авария случилась в цеху, где производились авиабомбы, В результате пострадали почти четыре десятка человек.

А через два месяца после этого взорвался пороховой завод в Перми. 31 июля на предприятии произошел "групповой несчастный случай" во время работы с технологическими изделиями, в результате чего пострадали пятеро рабочих.

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