Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
27,48

В России прогремел взрыв на заводе: есть погибшие

31 января, 11:43

При работе в строящемся цеху взорвался газ и частично обрушилась крыша здания

В России, где в прошлом году неоднократно происходили взрывы на заводах, случилась новая авария.

На этот раз инцидент произошел на территории небольшого предприятия по производству резиновых изделий в городе Мценск в Орловской области.

В российском Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщают о взрыве газа при работах в строящемся цеху, в результате чего обрушилось около 200 квадратных метров кровли.

На данный момент всех потерпевших из-под завалов достали.

Из-за случившегося пять человека погибли и еще трое были ранены – их госпитализировали с ожогами, ушибами и переломами.

Напомним, прошлым летом в НИИ "Кристалл" в Нижегородской области РФ, которое производит взрывчатые вещества, тоже прогремел взрыв. Авария случилась в цеху, где производились авиабомбы, В результате пострадали почти четыре десятка человек.

А через два месяца после этого взорвался пороховой завод в Перми. 31 июля на предприятии произошел "групповой несчастный случай" во время работы с технологическими изделиями, в результате чего пострадали пятеро рабочих.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия авария взрыв

Источник: Интерфакс

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Комик, на которого
Комик, на которого "спустил псов" Путин, сбежал из РоссииРоссия
"Величие" России высмеяли на наглядном примере: видеоРоссия
В Кремле разразились истерикой из-за слов Зеленского о причинах Второй мировой войны
В Кремле разразились истерикой из-за слов Зеленского о причинах Второй мировой войныРоссия
У России большая проблема: американский эксперт объяснил, что остановило
У России большая проблема: американский эксперт объяснил, что остановило "Северный поток – 2"Экономика
Путин
Путин "спустил псов" на российского комика за шутку в свой адрес: видео скандального выступленияРоссия
В России кавказцы угрозами заставили студентку просить прощения за
В России кавказцы угрозами заставили студентку просить прощения за "грязные" танцы: видеоРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...