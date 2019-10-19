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В России прорвало дамбу под Красноярском, есть погибшие: подробности, фото и видео

19 октября, 08:27

Дождевая вода могла подмыть дамбу на руднике, сообщают местные чиновники

Прорыв дамбы в России. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Прорыв дамбы в России. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

После того, как российский город Хабаровск стал жертвой крупного наводнения, в России произошло новое ЧП.19 октября 2019 года в ночное время на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края России прорвало технологическую дамбу на реке Сейба, в результате чего затопленными оказались два рабочих балка, в которых в общей сложности могло размещаться до 80 человек, но точное количество находившихся там людей устанавливается. Об этом сообщает Следственный комитет России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На месте работает следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные криминалисты и следователи по расследованию особо важных дел", – говорится в сообщении

Прорыв дамы в России. Источник: tlgrm.ru/channels/@breakingmash

В администрации Щетинкинского сельсовета Курагинского района агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что дождевая вода могла подмыть дамбу на руднике.

"Шли дожди, судя по всему, одну дамбу подмыло. Потом одну прорвало, и остальные по цепочке", – сказал представитель администрации.

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По его данным, на руднике было три дамбы.

Прорыв дамбы в России. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Прорыв дамбы в России. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Кроме того, собеседник добавил, что работники жили не в общежитиях, а в строительных вагончиках.

"По уточненным данным, там 50 человек работало в дневную и 50 человек – в ночную смену. То есть, там находилось до 100 человек", – сообщил глава Курагинского района Владимир Дутченко.

Ранее сообщалось, что в результате прорыва дамбы в Бразилии погибло более 120 человек.

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дамба прорыв новости России красноярский край

Источник: Интерфакс-Украина

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