"Бывший телохранитель Яроша" объявил голодовку в России

Александр Шумков. Фото: скриншот

Украинский военнослужащий Александр Шумков, незаконно приговоренный российским судом к четырем годам лишения свободы за блокирование дороги в аннексированный Крым, объявил голодовку, о чем сообщил в письме к родным.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его тетя Людмила Шумкова, прикрепив текст письма и попросив украинского омбудсмена Людмилу Денисову обратить на это свое внимание.

"Насчет переговоров – я так понял, что российская сторона шантажирует наших, связывая вопрос обмена с отводом войск и внесением изменений в Конституцию Украины. То есть, использует нас и наши жизни, как рычаг давления, чтобы Украина пошла на нужные им уступки", – пишет Шумков.

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Политзаключенный украинец также отметил отсутствие какой-либо реакции со стороны Денисовой и ее российской коллеги Татьяны Москальковой на просьбу обеспечить соблюдение его прав в СИЗО.

Также по словам Шумкова, он несколько раз лично направлял обращения к Москальковой, но никакого ответа он не получил.

Он отметил, что администрация колонии города Торжок продолжает выписывать ему акты за отказы проводить уборку во дворе, куда заключенных выводят на прогулки.

"В связи с этим всем я принял решение с завтрашнего дня начать голодовку с требованием прекратить шантаж с использованием нас, заключенных на переговорах в минском и нормандском форматах, ну и чтобы наконец-то российский омбудсмен отреагировала на мои письма и публичное заявление Денисовой. Надеюсь, что мою позицию услышат и другие наши политузники в российских тюрьмах и поддержат", – написал он.

Напомним, что российские пограничники задержали Александра Шумкова в пункте пропуска "Троебортное" в Севском районе Брянской области, когда пытался въехать на российскую территорию в августе 2017 года. Впоследствии российские следователи назвали его бывшим телохранителем лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

Мы также писали, что в мае прошлого года, когда Олег Сенцов, который в то время тоже удерживался Россией, объявил голодовку, Шумков его поддержал.

Стоит отметить, что он не вошел в список украинцев, которых Кремль в прошлом месяце обменял на россиян, которые отбывали наказание на территории Украины, однако может войти в следующий список. Подробнее об обмене в видеосюжете "Сегодня":

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