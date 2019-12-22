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В России провели учения по разгону митингов: "участниками" протеста были дети

22 декабря, 18:58

Ученикам предложили нападать на силовиков, которые были со щитами и дубинками

фото из открытых источников

фото из открытых источников

В Татарстане в селе Новотроицкое российские силовики провели учения по разгону митингов. В качестве "участников акции" были девятиклассники с местной средней школы. Об этом сообщает МБХ Медиа.

На видео, снятом очевидцами из здания школы, ученики изображают "участников несанкционированной акции", нападая на полицейских, которые были в полной экипировке. Отразив атаку, сотрудники Росгвардии выстраиваются в ряд и, прикрываясь щитами, сами идут в атаку на "протестующих", а затем задерживают их.

По информации издания, ни учеников, ни их родителей заранее не предупредили об учениях. По сведениям ученика, директор школы просто попросил детей выйти на улицу после окончания одного из уроков, а за день до этого школьников уведомили о том, чтобы они пришли на учебу в спортивной форме.

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В школе подтвердили, что учения действительно проводились, но подробностей не указали.

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В свою очередь в Росгвардии отрицают свою причастность к учениям.

Напомним, ранее во временно аннексированном Крыму во время проведения оккупантами курсов для военных репортеров избили десятки журналистов.

Кроме того, октябре солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов устроил массовое убийство сослуживцев в одной из воинских частей в Забайкальском крае. В результате расстрела погибли восемь человек.

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Россия силовики учения разгон

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