Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
28,1

Взрыв ядерного миниреактора: названа причина выброса радиации в России

Сегодня, 12:19

ЧП в Архангельской области случилось во время испытания двигателя военного назначения

Фото: REUTERS/Regis Duvignau

Фото: REUTERS/Regis Duvignau

Причиной инцидента, в результате которого 8 августа на военном полигоне в Архангельской области погибли пять ученых-испытателей, стал взрыв малогабаритного ядерного реактора.

Как сообщил директор Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Валентин Костюков, реактор являлся частью двигателя объекта военного назначения. Подготовка к его испытанию длилась больше года.

Реклама

Он отметил, что в результате инцидента еще три человека пострадали, но их жизнь находится вне опасности.

Глава ядерного центра опроверг информацию Минобороны РФ, где утверждали, что авария случилась на береговой части полигона, заявив, что это произошло в акватории Белого моря.

В тренде
Взрыв ядерного миниреактора: названа причина выброса радиации в России
Фото: REUTERS/Regis Duvignau

Костюков утверждает, что причиной ЧП стала "цепь трагических случайностей и неопределённостей". По его словам, сейчас в Архангельской области России работает государственная комиссия, изучающая все обстоятельства катастрофы.

Помимо того, замдиректора Российского федерального ядерного центра Александр Чернышев подтвердил информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы.

"Радиационное повышение фона было в два раза и длилось не более часа. Никаких остаточных радиоактивных загрязнений ни наши эксперты, ни внешние эксперты не зарегистрировали", – утверждает он.

Напомним, что в результате взрыва тонны крайне токсичного вещества "гептил", которое является компонентом ракетного топлива, могли оказаться в водах Белого моря.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия взрыв ядерное оружие радиация ядерный реактор архангельск ядерный взрыв

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Зеленского сейчас благоприятный момент для освобождения Донбасса – Пономарев
У Зеленского сейчас благоприятный момент для освобождения Донбасса – ПономаревПолитика
Во время разговора с Зеленским Путин цинично высказался по Донбассу
Во время разговора с Зеленским Путин цинично высказался по ДонбассуПолитика
Захарова отреагировала на решение Украины пустить российский самолет
Захарова отреагировала на решение Украины пустить российский самолетПолитика
Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будет
Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будетУкраина
Пропаганда Кремля выдала украинских военных за свой спецназ: опубликовано видео
Пропаганда Кремля выдала украинских военных за свой спецназ: опубликовано видеоРоссия
"Не оставим без ответа ни одну атаку": Зеленский жестко отреагировал на смерть украинских морпехов под ПавлополемПолитика

Новости партнеров

Loading...