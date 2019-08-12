Взрыв ядерного миниреактора: названа причина выброса радиации в России

ЧП в Архангельской области случилось во время испытания двигателя военного назначения

Фото: REUTERS/Regis Duvignau

Причиной инцидента, в результате которого 8 августа на военном полигоне в Архангельской области погибли пять ученых-испытателей, стал взрыв малогабаритного ядерного реактора.

Как сообщил директор Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Валентин Костюков, реактор являлся частью двигателя объекта военного назначения. Подготовка к его испытанию длилась больше года.

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Он отметил, что в результате инцидента еще три человека пострадали, но их жизнь находится вне опасности.

Глава ядерного центра опроверг информацию Минобороны РФ, где утверждали, что авария случилась на береговой части полигона, заявив, что это произошло в акватории Белого моря.

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Костюков утверждает, что причиной ЧП стала "цепь трагических случайностей и неопределённостей". По его словам, сейчас в Архангельской области России работает государственная комиссия, изучающая все обстоятельства катастрофы.

Помимо того, замдиректора Российского федерального ядерного центра Александр Чернышев подтвердил информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы.

"Радиационное повышение фона было в два раза и длилось не более часа. Никаких остаточных радиоактивных загрязнений ни наши эксперты, ни внешние эксперты не зарегистрировали", – утверждает он.

Напомним, что в результате взрыва тонны крайне токсичного вещества "гептил", которое является компонентом ракетного топлива, могли оказаться в водах Белого моря.

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