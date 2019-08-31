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В России разбился самолет: есть жертвы и пострадавшие

31 августа, 17:00

Пострадала 12-летняя девочка, она находится в реанимации в тяжелом состоянии

В Подмосковье произошло крушение легкомоторного самолета. В результате пилот погиб, а ребенок, который находился на его борту, пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.

Как рассказали в ведомстве, самолет Сигма совершил жесткую посадку в деревне Минино в Клинском районе. 12-летнюю девочку с переломами госпитализировали в Клинскую городскую больницу. Сейчас ребенок находится в реанимации, ее состояние крайне тяжелое.

В МЧС отметили, что в результате посадки возгорания не произошло. Уточняются обстоятельства инцидента.

Напомним, российская авиакомпания "Уральские авиалинии" решила не восстанавливать лайнер Airbus A321, который совершил аварийную посадку в Московской области из-за столкновения с птицами. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В результате ЧП пострадали 55 человек, включая 17 детей, госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.

Кроме этого, в Швейцарских Альпах разбился спортивный самолет, погибли три человека, один из них ребенок. Самолет вылетел в Италию около 9:00 утра с аэродрома Водуа. По неизвестным причинам около 10:25 самолет потерпел крушение, после чего загорелся.

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Россия крушение подмосковье крушение самолета

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