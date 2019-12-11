В России разбился вертолет Ми-28: есть погибшие

В Краснодарском крае России разбился вертолет Ми-28.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Летательный аппарат проводил учебно-тренировочный полет, из-за тумана пришлось идти на вынужденную посадку. Недалеко от полосы вертолет упал — на борту находилось 2 человека. Оба пилота погибли.
При крушении МИ-28 в Краснодарском крае погибли замкомандира эскадрильи Руслан Кушниренко и подполковник Александр Склянкин.
Представители 55-го отдельного вертолетного полка разбились при попытке сесть на резервную площадку. В 2 километрах от аэродрома с ними пропала связь, позже были найдены обломки машины и тела российских офицеров.
Напомним, в Украине сейчас идет расследование дела, связанного с крушением вертолета. Вечером 21 октября в Оржицком районе Полтавской области потерпел крушение вертолет, на борту которого находился экс-министр аграрной политики Тарас Кутовой. Полиция открыла уголовное производство.
Как стало известно, Кутовой сам пилотировал вертолет: по словам вице-премьера Павла Розенко, у Кутового была лицензия пилота, и это был не первый его полет.
Также недавно в Южной Корее вертолет упал в море. На момент крушения на борту вертолета находились двое мужчин с рыбацкой лодки и пятеро спасателей.
Ранее сообщалось, что боливийский президент едва не разбился в авиакатастрофе. Вертолету, в котором летел Эво Моралес, пришлось идти на экстренную посадку. Произошло это, когда глава страны улетал из поселка в Андах, где открыл новую дорогу. У вертолета после взлета обнаружили поломку в хвостовой части. Вертолет крутило и шатало, он едва не упал на землю. Пилоту удалось приземлить машину. Никто не пострадал. Но все, кто был в вертолете, сильно понервничали.
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