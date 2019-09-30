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В России решили не садить в тюрьму 24-летнего актера, задержанного на митинге

30 сентября, 16:20

Фигуранту "московского дела" Павлу Устинову заменили реальный тюремный срок условным

Павел Устинов с родными. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Павел Устинов с родными. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Московский городской суд изменил приговор, вынесенный судом нижней инстанции фигуранту "московского дела", актеру Павлу Устинову.

На заседании 30 сентября его приговорили к одному году лишения свободы условно вместо 3,5 лет колонии общего режима, которые ему дали за якобы применение насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной властями акции, которая прошла 3 августа в центре Москвы.

Как и просила прокуратура, апелляционная инстанция изменила категорию совершенного Устиновым преступления с тяжкого на средней тяжести. Кроме того, ему также назначили испытательный срок – два года.

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Приговор вступил в силу после оглашения – зал суда 24-летний россиянин покинул в компании близких и адвоката.

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Несмотря на это, сам Устинов выразил несогласие даже с таким вердиктом, поскольку, по его словам, никакого преступления он не совершал, а его адвокат Анатолий Кучерена обещает добиваться полного оправдания и отмены приговора для своего подзащитного.

Напомним, что вокруг ареста актера на демонстрации стал поводом крупного общественного резонанса в России, а петиция с требованием его освободить собрала более 100 тысяч подписей меньше чем за сутки.

Как уже сообщали "Сегодня", среди других фигурантов "московского дела" оказался и активист Константин Котов, который публично выступал против войны с Украиной и поддерживал украинских политзаключенных. Его приговорили к четырем годам лишения свободы за неоднократное "нарушение правил проведения митингов".

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Россия Москва протесты актер митинг репрессии Устинов

Источник: Интерфакс

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