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В России резко ухудшилась свобода интернета: доклад правозащитников

Сегодня, 17:34

Факты ограничения свободы интернета участились в шесть раз

Фото: Pixabay
В России резко ухудшилась свобода интернета: доклад правозащитников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b36/056/5c4b360569848.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b36/056/5c4b360569848.jpg Россия Факты ограничения свободы интернета участились в шесть раз

В 2018 году зарегистрировано почти 663 тыс. фактов ограничения свободы интернета в России. Об этом говорится в докладе международной правозащитной группы "Агора", обнародованном сегодня, 5 февраля.

Из них более 488 тыс. фактов связаны с ограничением доступа (блокировками), еще 161 тыс. – с запретом информации по различным основаниям.

Правозащитники отметили, что в 2017-м аналогичный показатель составлял почти 116 тыс. фактов.

"Значительно увеличилось число регионов, в которых пользователи сталкиваются с серьезным давлением – в 2018 году в "красную зону", где зафиксировано более 30 фактов или применение насилия, попал 41 регион (в 2017 годы – 26)", – сказано в докладе.

По данным правозащитников, серьезно ухудшилась ситуация в Адыгее, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Хабаровском крае, Белгородской, Вологодской, Ивановской, Кировской, Костромской, Магаданской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Сахалинской, Тульской областях и в Ямало-Ненецком автономном округе.

"В 2018 году к реальному лишению свободы осудили как минимум 19 пользователей "ВКонтакте" (76% известных случаев), по 2 пользователя YouTube и Telegram и по 1 – Facebook и "Одноклассников" (ссылка на конкретный сервис имеется в 25 сообщениях о приговорах)", – говорится в докладе.

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Ранее были обнародованы результаты социологического исследования "Левада-центра", согласно которым двое из пяти представителей российской молодежи хотят жить в другой стране.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что результаты данного исследования не вызывают тревогу у руководства РФ, поскольку они якобы не такие уж и высокие.

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Тег Россия, интернет, свобода слова, правозащитники, права человека

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