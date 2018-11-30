В России сгорел пятый торговый центр за год

Сегодня, 19:57

Стремительно распространившийся огонь уничтожил магазины общей площадью в тысячу квадратных метров


В России загорелся новый торговый центр. На этот раз – это "Светофор" в Томске.

Локализовали пожар почти за три часа, но полностью погасить пламя удалось лишь за семь часов. Для тушения привлекались 52 человека и 18 единиц техники.

Стремительно распространившийся огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров.

Спасатели утверждают, что в результате возгорания никто не пострадал, а следователи пытаются выяснить причины пожара.

Необходимо отметить, что в России этот торговый центр стал уже пятым, который сгорел дотла за последний год.

В здании находились несколько производственных и рекламных компаний, мебельный магазин, магазин одежды и квест-рум.

Напомним, что самым страшным пожаром в России в этом году стал инцидент в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово. В здании не работали аварийные выходы и система оповещения. Погибли 60 человек, большинство из них  – дети

Также сообщалось о пожаре в московском ТЦ "Персей для детей", в результате которого один человек погиб и еще десять пострадали.

Кроме того, мы писали о пожаре в торговом центре в Архангельске – инцидент обошелся без жертв.
Россия, пожар, торговый центр, огонь, пламя, томск
Источник:

"Сегодня"

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