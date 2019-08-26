Рост насилия в школах России: учебные заведения обязали усилить охрану

Россияне отметили повышение уровня агрессии в школах и решили с нею бороться

Школы Днепра оборудовали "тревожными кнопками" / Фото: пресс-служба мэрии Днепра

В России, где недавно школьник устроил стрельбу в учебном заведении, все школы, детские сады, колледжи, техникумы, летние лагеря детского отдыха и центры дополнительного образования, будут оборудованы металлоискателями и контрольно-пропускными пунктами, а также постами охраны.

В постановлении российского правительства от 2 августа, которое вводит дополнительные меры безопасности, указано, что учебные заведения необходимо оснастить системой "тревожных кнопок", подключением систем видеонаблюдения и сигнализации, сообщает "Российская газета".

Также ожидается, что заведения детского образования будут нанимать частные охранные предприятия или вневедомственную охрану.

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Как заявили в Министерстве просвещения РФ, комплекс подобных мер будет распространен во всех регионах и "позволит повысить безопасность образовательной среды, скоординировав все механизмы защиты".

Стоит напомнить, что за последние два года в 18 регионах России ученики школ и колледжей совершили 24 резонансных преступления, использовав при этом оружие и взрывные устройства. В результате инцидентов были ранены 99 человек, 24 погибли.

Напомним, 17 октября 2018 года в Политехническом колледже, расположенном на улице Войкова в оккупированной Керчи, произошел взрыв. Также появилось видео с места происшествия.

Позже очевидцы рассказали о стрельбе в колледже перед взрывом. По их словам, к ерченский стрелок устроил взрыв после того, как у него закончились патроны. Это случилось в коридоре на первом этаже. Именно там и он и подорвал бомбу.

Заметим, что ранее в школе в подмосковной Ивантеевке подросток открыл огонь из огнестрельного оружия по окружающим. Парень выстрелил в голову учительнице информатики.

Добавим, что ранее в Техасе произошла стрельба в школе. Людей удалось эвакуировать из здания, нападавший был задержан.

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