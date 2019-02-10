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В России снова вспыхнул пожар в торговом центре

Сегодня, 14:41

Происшествие случилось в ТЦ "Океан" на Сахалине

Cкриншот из видео
Cкриншот из видео.
В России снова вспыхнул пожар в торговом центре //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/019/6ce/5c60196ce7401.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/019/6ce/5c60196ce7401.png Россия Происшествие случилось в ТЦ "Океан" на Сахалине

В российском городе Оха на Сахалине загорелся торговый центр "Океан". Инцидент произошел в воскресенье, 10 февраля, сообщает ГУ МЧС региона.

"10 февраля в 11:44 (02:44 по Киеву) диспетчеру Охинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в одноэтажном торговом центре "Океан" на ул. Ленина в городе Оха", – говорится в сообщении.

Уточняется, что все посетители торгового центра (21 человек) покинули его самостоятельно. Площадь возгорания на момент прибытия спасателей составила 30 кв. м.

"В тушении задействованы 15 человек и пять единиц техники Охинского пожарно-спасательного гарнизона. По предварительной информации пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Общая площадь ТЦ составляет одну тысячу квадратных метров.

Напомним, что самым страшным пожаром в России в 2018 году стал инцидент в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово. В здании не работали аварийные выходы и система оповещения. Погибли 60 человек, большинство из них  – дети. 

Также сообщалось о пожаре в московском ТЦ "Персей для детей", в результате которого один человек погиб и еще десять пострадали.

Кроме того, мы писали о пожаре в торговом центре в Архангельске – инцидент обошелся без жертв.

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Тег Россия, пожар, тц, пожарные, сахалин

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