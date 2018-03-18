В России сообщили предварительные данные о победе Путина
Центризбирком России обработал пятую часть протоколов на выборах президента
По предварительным данным, нынешний президент России Владимир Путин получает 71,97 процентов голосов. Эти данные получены по итогам обработки 21,33 процентов протоколов, сообщает ЦИК России.
По данным же ВЦИОМ, президентом Российской Федерации в первом туре избран Владимир Путин (73,9% голосов).
"Второе место занял Павел Грудинин (11,2%), третье – Владимир Жириновский (6,7%). Остальные кандидаты продемонстрировали более скромные результаты: Ксения Собчак – 2,5%, Григорий Явлинский – 1,6%, Борис Титов – 1,1%, Сергей Бабурин – 1,0%, Максим Сурайкин – 0,8%. Недействительных бюллетеней – 1,2%", — говорится в сообщении ВЦИОМ.
Напомним, выборы президента Российской Федерации, которые в Украине признаны нелегитимными, начались вчера (по часовым поясам Дальнего Востока), завершились. Все избирательные участки страны закрыты, идет подсчет голосов.
По данным Центральной избирательной комиссии России, на выборах всего проголосовали 59,9% избирателей.
В 21:00 по московскому времени завершится голосование в самом западном регионе России – в Калининградской области, а значит, и во всей стране. На 18:00 по местному времени (19:00 по московскому) явка избирателей составила там 55,29%.
ЦИК России также опубликовал явку про всем регионам, где проходили выборы.
В избирательном бюллетене было 8 кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец – президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.
Также мы писали о том, что действующий президент России Владимир Путин уже проголосовал на выборах.