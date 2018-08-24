В России спортсмен зверски избил пять человек в ночном клубе (видео 18+)

В российском Тамбове мужчина жестоко избил в ночном клубе пятерых человек. В результате два молодых человека получили тяжелые травмы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

На видео видно, как мужчина избивает нескольких человек, которые танцуют рядом с ним. В общей сложности от ударов пострадали пять человек, двое из них доставлены в больницу.

Один из пострадавших получил закрытую черепно-мозговую травму и рваную рану губы, второй — перелом основания черепа.

По данным канала, злоумышленником оказался 35-летний Олег Озерский, профессионально занимающийся кроссфитом (программа упражнений на силу и выносливость, состоящая из аэробных упражнений, гимнастики и тяжелой атлетики). Сообщается, что ранее Озерский работал в полиции.

На данный момент мужчина сидит в тамбовском СИЗО. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы, отмечает телеграм-канал.

Напомним, неизвестный мужчина напал с ножом на посетителей ресторана в районе Моресне-Шапель на востоке Бельгии два человека погибли, сообщает телеканал RTL со ссылкой на прокуратуру и бургомистра коммуны Пломбьер Терри Виммера.

Ранее в центре Парижа неизвестный убил ножом двух человек.

Также в сети появилось видео инцидента с избиением иностранцем военного пенсионера в Киеве возле станции метрополитена "Лесная".