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В России столкнулись два военных самолета: СМИ узнали детали

6 сентября, 12:49

Два Су-34 столкнулись во время тренировочного полета - оба самолета сильно повреждены

Су-34

Су-34 / Фото: Минобороны РФ

Спустя всего несколько дней после крушения штурмовика Су-25УБ на Северном Кавказе, с военными самолетами в России случилось новое ЧП.

Российские СМИ сообщают, что 6 сентября во время тренировочного полета над Липецкой областью столкнулись два многоцелевых самолета Су-34.

Якобы один из пилотов потерял визуальный контакт с напарником и задел концом крыла своего самолета кабину другого. А при попытке развернуться боевые машины столкнулись второй раз.

При этом в двигатель одного из самолетов попали обломки.

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Несмотря на серьезные повреждения боевых машин – оторванную законцовку крыла у одного самолета и поврежденные кабину, двигатель и фюзеляж другого – их удалось посадить. В результате летчики не пострадали.

Столкнувшиеся Су-34 принадлежат Липецкому авиацентру Минобороны России.

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Официально российские военные информацию об инциденте пока не подтвердили.

Напомним, что накануне в Саратовской области РФ разбился военный вертолет Ми-8, на борту которого находились три члена экипажа. Вертолет опрокинулся при разгоне по взлетно-посадочной полосе из-за разрушения стойки шасси.

Мы также писали, что в январе этого года во время посадки на военный аэродром Воздушно-космических сил РФ в Мурманской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. Пилот пытался посадить самолет на заснеженной местности, но из этого ничего не получилось, бомбардировщик после касания с землей начало разрывать на части, и он взорвался.

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Россия Су-34 вкс рф армия России

Источник: Интерфакс

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