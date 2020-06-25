Українська
$ 26,65
30,07
  1. Мировые новости
  2. Россия

В России священник призвал свергнуть Путина и обратился "к дьяволу": видео

25 июня, 20:45

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Схиигумен Сергий назвал Русскую православную церковь главным врагом России

Священник Русской православной церкви, который на прошлой неделе захватил в городе Среднеуральск женский монастырь, назвал РПЦ главным врагом страны и обвинил ее в сговоре с сионистами.

Реклама

Об этом схиигумен РПЦ Сергий (Романов) заявил в ходе выступления, которое на своем канале в YouTube опубликовал его сторонник Всеволода Могучева.

"В 88-ом году сионисты, которые собрали свой съезд, русским и евреям, родившимся в России, сказали: надо дать такое образование, чтобы оно из наших детей делало нравственных уродов ... Главный враг в России — это Русская православная церковь. То, что вы видите сейчас, – это планы тех, кто ненавидит нас, русских, вы уже видите в исполнении", – заявил он.

Схиигумен также пожелал России, чтобы ею правил "православный царь, чтобы был хозяин в России", потому что настоящих хозяин не ворует у себя.

Кроме того, по словам Сергия, идет объединение "всего мира, чтобы цифровизации, глобального контроля, чтоб Хабат не был, чтобы хасидов не было, фашистов не было, оккупантов не было".

В тренде
"Никто не приедет": политолог дал неутешительный прогноз "параду Путина"
Реклама

"Дьявол, тебе заявляю, твоим клевретам, вон из России и со всего мира! Пошел вон!" – резюмировал опальный священник.

Помимо антисемитских высказываний, схиигумен Сергий известен и другими своими противоречивыми речами. В частности, он проповедует царебожие – веру в особую роль убитого в результате революции в 1918 году царя Николая II. Архиерей также является сovid-диссидентом и проклял российские и церковные власти за закрытие храмов на карантин из-за коронавируса.

Напомним, ранее на этой неделе "отличился" и предстоятель РПЦ патриарх Кирилл, поздравив россиян в день начала Великой Отечественной войны.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

религия РПЦ монастырь православие

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Удар Путину под дых: лидеры шести стран отказались лететь на парад Победы
Удар Путину под дых: лидеры шести стран отказались лететь на парад ПобедыРоссия
Москва снова бряцает оружием: что нового показали на параде (фото)
Москва снова бряцает оружием: что нового показали на параде (фото)Россия
"Это неизбежно": Путин рассказал о визите президента Украины в РоссиюПолитика
"Никто не приедет": политолог дал неутешительный прогноз "параду Путина"Россия
В Москве Лукашенко публично проигнорировал Путина: видео
В Москве Лукашенко публично проигнорировал Путина: видеоРоссия
Ефремов прошел психиатрическую экспертизу: обнародовано заключение
Ефремов прошел психиатрическую экспертизу: обнародовано заключениеРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять