В России священник призвал свергнуть Путина и обратился "к дьяволу": видео

Священник Русской православной церкви, который на прошлой неделе захватил в городе Среднеуральск женский монастырь, назвал РПЦ главным врагом страны и обвинил ее в сговоре с сионистами.

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Об этом схиигумен РПЦ Сергий (Романов) заявил в ходе выступления, которое на своем канале в YouTube опубликовал его сторонник Всеволода Могучева.

"В 88-ом году сионисты, которые собрали свой съезд, русским и евреям, родившимся в России, сказали: надо дать такое образование, чтобы оно из наших детей делало нравственных уродов ... Главный враг в России — это Русская православная церковь. То, что вы видите сейчас, – это планы тех, кто ненавидит нас, русских, вы уже видите в исполнении", – заявил он.

Схиигумен также пожелал России, чтобы ею правил "православный царь, чтобы был хозяин в России", потому что настоящих хозяин не ворует у себя.

Кроме того, по словам Сергия, идет объединение "всего мира, чтобы цифровизации, глобального контроля, чтоб Хабат не был, чтобы хасидов не было, фашистов не было, оккупантов не было".

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"Дьявол, тебе заявляю, твоим клевретам, вон из России и со всего мира! Пошел вон!" – резюмировал опальный священник.

Помимо антисемитских высказываний, схиигумен Сергий известен и другими своими противоречивыми речами. В частности, он проповедует царебожие – веру в особую роль убитого в результате революции в 1918 году царя Николая II. Архиерей также является сovid-диссидентом и проклял российские и церковные власти за закрытие храмов на карантин из-за коронавируса.

Напомним, ранее на этой неделе "отличился" и предстоятель РПЦ патриарх Кирилл, поздравив россиян в день начала Великой Отечественной войны.

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