В России проклявший власть и РПЦ священник захватил монастырь

Российский монах назвал коронавирус мифом и сверг настоятельницу целого монастыря за Уралом

В России, которая сохраняет третье место в мире по распространению коронавируса, священнослужитель Русской православной церкви фактически захватил монастырь в качестве протеста против мер по борьбе с эпидемией.

16 июня схиигумен Сергий (Романов) при поддержке лояльных ему казаков взял под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области. Клирик фактически "сверг" настоятельницу-игуменью и приказал возобновить религиозные службы – вопреки наложенным ранее запретам в храм начали впускать паломников.

Официально монастырь находится в юрисдикции Екатеринбургской епархии РПЦ, но неформальным руководителем монастырской общины считался именно Сергий. Епархия уже признала утрату контроля над обителью.

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В РПЦ осудили захват уральского монастыря опальным монахом, заявив, что действия Сергия "предполагают реальное насилие", но как конкретно решать конфликт, еще не решили.

Сам Сергий утверждает, что покинет монастырь, только если пришлют Росгвардию.

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Архиерей известен как сovid-диссидент. Несмотря на то что эпидемия коронавируса только в РФ отняла жизни тысяч людей, в одном из апрельских выступлений Сергий назвал пандемию мифом, проклял российские и церковные власти за закрытие храмов на карантин и объявил угрозу создания "электронного лагеря сатаны".

В отношении Сергия возбудили административное дело, ему запретили проповедовать, а позже вообще отстранили от священнослужения и назначили епархиальный суд, на котором должны были решить его судьбу.

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Первое заседание суда состоялось 16 июня, но, выступив перед собравшимися, священник ушел, а позже стало известно о захвате монастыря.

Любопытно, что от коронавируса умерло немало клириков РПЦ, в том числе высокопоставленных, – настоятели, епископы и даже один митрополит.

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