В России учительница родила во время уроков и спрятала младенца в сумку

Сегодня, 02:50

Женщина утверждает, что ребенок родился мертвым

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В столице Башкирии Уфе в понедельник учительница родила ребенка в школе и спрятала новорожденного в сумку. Младенец не выжил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

"Бригада скорой помощи доставила в больницу учительницу с сильным кровотечением из школы, где она вела уроки. По прибытию в медучреждение женщина призналась врачам, что была на последнем сроке беременности и родила в школе мертвого ребенка. Тело младенца врачи обнаружили в ее сумке", – говорится в сообщении.

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По словам источника агентства, женщина уже имеет троих детей, но по какой-то причине она не состояла на учете у гинеколога по четвертой беременности.

"Женщина утверждает, что ребенок родился мертвым. Специалистам предстоит выяснить, был ли плод мертвым при рождении, не было ли каких-то других сил воздействия на женщину, из-за которых плод мог умереть", – пояснил источник.

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Ранее мы писали, что в Азербайджане родился малыш с двумя пенисами.

Напомним, во Львовской области возле больницы нашли новорожденную девочку. Состояние ребенка, по словам врачей, стабильно удовлетворительное.

А в США учительница вызвала полицию, приняв ребенка с синдромом Дауна за террориста.
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