В России учительница совратила школьника прямо на уроке

Сегодня, 05:32

Молодая женщина была другом семьи и ездила с мамой подростка на отдых

Фото: соцсети
Фото: соцсети

В Петербурге задержана 34-летняя учительница за совращение 15-летнего школьника. Секс произошел прямо на уроке, но в интимной обстановке. Сейчас педагог находится под подпиской о невыезде, – пишет "Фонтанка".

Все началось с того, что в Следственный комитет обратилась мама пятнадцатилетнего школьника. Женщина написала спустя полгода после того, как одна из учительниц из частной школы вступила с ним в интимные отношения. По версии следствии, учительница и ученик в первый раз занялись сексом в апреле 2017 года: подозреваемая во время урока по своей инициативе принялась совращать школьника у него дома.

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Отмечается, что судя по странице в соцсети подростка, произошедшее не сильно отразилось на его жизни. Подросток ведет люксовый образ жизни, выпивает в клубах, активно демонстрирует свои отношения с девушками, выкладывает фото с курортов и на фоне дорогих автомобилей. Отец семейства работает в компании, связанной с нефтью. Мать нигде не работает.

Сообщается, что учительница находилась в дружеских отношениях с матерью мальчика. Они даже вместе ездили на отдых. Их совместная фотография появилась 25 февраля этого года на странице матери подростка в одной из социальных сетей.

После скандала и учительница, и мать мальчика удалили свои страницы в соцсетях.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК — развратные действия и половое сношение с лицом младше шестнадцати лет. Учительницу задержали. На сегодняшний день она ограничена подпиской о невыезде. Расследованием дела занимается Следком РФ.

Ранее мы писали, что в США учительница-красотка развращала школьника и угощала наркотиками.

Ранее сообщалось, что в США учительница развращала школьницу прямо в классе.

Также мы писали, что в США сексуальная учительница забеременела от 13-летнего школьника. Чтобы скрыть свое положение, она сбежала из дома, но уйти о правосудия педагогу не удалось.

А еще одна американка уволилась из школы после просьбы перестать сниматься в порно.
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