В России украли мост через реку
Раньше по мосту проходила железнодорожная ветка
В Мурманской области России неизвестные украли железнодорожный мост через реку Умба, который находился около заброшенного поселка Октябрьский.
Мост пропал в 20-х числах мая. Местные жители предполагают, что похитители сначала обрушили мост в реку, а потом разобрали его на части и сдали на металлолом.
Раньше по мосту проходила железнодорожная ветка, которая соединяла поселки Айкувен и Ловозеро. По ней вывозили редкоземельные металлы с Ловозерской горно-обогатительной компании, но в 2007 году ветку разобрали, а теперь исчез центральный пролет конструкции.
Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по региону Валерия Филиппова подтвердила, что мост украден. Сейчас полицейские выясняют, кто является хозяином моста.
В администрации Кировска заявили, что пропавший мост много лет не использовался и на городском балансе не числится.
Соседний автомобильный мост остался на месте.
Ранее в России подъемный кран снес мост: видео "мостопада". Автокран не опустил стрелу и на полном ходу врезался в надземный пешеходный переход.
Напомним, в декабре в российском Дагестане обрушился мост, который находился на реконструкции. Рухнувший в городе Буйнанск объездной мост планировали открыть в начале следующего года.
Мы также писали, что всего пару месяцев назад в Краснодарском крае России тоже рухнул мост. В результате жители одного из хуторов оказались в прямом смысле отрезаны от цивилизации. В результате было организовано дежурство автомобиля для доставки продуктов питания и людей через брод реки Хадажка, а местная администрация решила соорудить временный пешеходный мост.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В России украли мост через реку". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Треснувший мост в центре Киева: рабочие меняют защитную пленку на всех стеклах
"Сегодня" пообщались с представителями завода-производителя стекол
В России "устал" еще один мост
Через реку Большая Пера обрушился построенный в 80-х годах автомобильный мост, который вел к одному из сел