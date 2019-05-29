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В России украли мост через реку

29 мая, 21:19

Раньше по мосту проходила железнодорожная ветка

Фото: vk.com/kirap51
Фото: vk.com/kirap51.

В Мурманской области России неизвестные украли железнодорожный мост через реку Умба, который находился около заброшенного поселка Октябрьский.

Мост пропал в 20-х числах мая. Местные жители предполагают, что похитители сначала обрушили мост в реку, а потом разобрали его на части и сдали на металлолом.

Раньше по мосту проходила железнодорожная ветка, которая соединяла поселки Айкувен и Ловозеро. По ней вывозили редкоземельные металлы с Ловозерской горно-обогатительной компании, но в 2007 году ветку разобрали, а теперь исчез центральный пролет конструкции.

Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по региону Валерия Филиппова подтвердила, что мост украден. Сейчас полицейские выясняют, кто является хозяином моста.

В администрации Кировска заявили, что пропавший мост много лет не использовался и на городском балансе не числится.

Соседний автомобильный мост остался на месте.

Ранее в России подъемный кран снес мост: видео "мостопада". Автокран не опустил стрелу и на полном ходу врезался в надземный пешеходный переход.


Напомним, в декабре в российском Дагестане обрушился мост, который находился на реконструкции. Рухнувший в городе Буйнанск объездной мост планировали открыть в начале следующего года.

Мы также писали, что всего пару месяцев назад в Краснодарском крае России тоже рухнул мост. В результате жители одного из хуторов оказались в прямом смысле отрезаны от цивилизации. В результате было организовано дежурство автомобиля для доставки продуктов питания и людей через брод реки Хадажка, а местная администрация решила соорудить временный пешеходный мост.

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Тег мост, металлолом

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info24.ru

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