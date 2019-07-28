В России умер известный противник Путина журналист Владимир Кара-Мурза

О смерти критика режима Владимира Путина сообщил его сын

Владимир Кара-Мурза-старший. Фото: скриншот.

Спустя несколько месяцев после смерти известного российского пропагандиста Сергея Доренко, в РФ на 60-м году жизни скончался тележурналист и критик режима Владимира Путина Владимир Кара-Мурза.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его сын.

"Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза. Историк, тележурналист, один из основателей "старого НТВ". Мой папа. Ушел в 8 утра, в день своих именин", – пишет Владимир Кара-Мурза-младший.

Он отметил, что время и место прощания станет известно позже.

На российское телевидение Владимир Кара-Мурза-старший пришел в 1992 году, устроившись редактором и корреспондентом программы "Итоги" на канале "Останкино", а спустя год ушел на первую в РФ частную телекомпанию НТВ и до 2001 года вел собственную передачу "Сегодня в полночь".

После конфликта вокруг НТВ ушел с телеканала и работал, в том числе, на "ТВ-6", ТНТ, ТВС и RTVI. Также был был ведущим "Эха Москвы" и "Радио Свобода".

Напомним, на прошлой неделе в России убили проукраинскую активистку Елены Григорьевой. Тело женщины с множеством ножевых ранений обнаружили 22 июля в Санкт-Петербурге.

Мы также писали, что известный российской оппозиционер, экс-депутат и соратник покойной Валерии Новодворской Константин Боровой сбежал из России в США и попросил Вашингтон предоставить ему политическое убежище.

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