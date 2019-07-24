Известный противник режима Путина просит политубежище в США

Экс-депутат Госдумы Константин Боровой заявил, что на родине за ним следили

Константин Боровой. Фото: скриншот.

В прошлом году российский оппозиционер Вячеслав Мальцев получил политическое убежище во Франции, а теперь стало известно, что с аналогичной просьбе к властям США обратился бывший член Государственной Думы России, соратник покойной Валерии Новодворской Константин Боровой.

В интервью "Голосу Америки" политик рассказал, что по данным его личной службы безопасности, в 2014 году за ним установили слежку, а неизвестные люди изучали его расписание, а сам он начал получать звонки с предложениями начать бизнес или взять огромный кредит.

"Если такую слежку назначили, значит вы – часть какого-то большого проекта. Это вполне может быть убийство", – говорит 81-летний Боровой.

На этом фоне ему посоветовали как можно скорее покинуть Россию, и мужчина последовал совету, переехав в конце 2014 года переехал в Лос-Анджелес.

"Я на всякий случай попросил политического убежища в США", – добавил Боровой.

По условиям рассмотрения его заявления об убежище мужчина не сможет посещать Россию пять лет.

В США Константин Боровой планирует заниматься бизнесом и преподавать.

Константин Боровой – российский предприниматель и член Государственной Думы II созыва. В прошлом он возглавлял Партию экономической свободы, а с 2013 года является председателем партии "Западный Выбор".

Напомним, в прошлом году из России в США сбежал Сергей Сластихин, являющийся владельцем компании "Инженерные системы", которая была подрядчиком российской государственной корпорации "Роскосмос".

Кроме того, сообщалось, что в апреле двое граждан России обратились к украинским пограничникам в пункте пропуска "Гоптовка" с просьбой о политическом убежище.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Известный противник режима Путина просит политубежище в США". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"