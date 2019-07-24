Сделать стартовой
25,63
28,64
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Известный противник режима Путина просит политубежище в США

24 июля, 17:17

Экс-депутат Госдумы Константин Боровой заявил, что на родине за ним следили

Константин Боровой. Фото: скриншот
Константин Боровой. Фото: скриншот.

В прошлом году российский оппозиционер Вячеслав Мальцев получил политическое убежище во Франции, а теперь стало известно, что с аналогичной просьбе к властям США обратился бывший член Государственной Думы России, соратник покойной Валерии Новодворской Константин Боровой.

В интервью "Голосу Америки" политик рассказал, что по данным его личной службы безопасности, в 2014 году за ним установили слежку, а неизвестные люди изучали его расписание, а сам он начал получать звонки с предложениями начать бизнес или взять огромный кредит.

"Если такую слежку назначили, значит вы – часть какого-то большого проекта. Это вполне может быть убийство", – говорит 81-летний Боровой.

На этом фоне ему посоветовали как можно скорее покинуть Россию, и мужчина последовал совету, переехав в конце 2014 года переехал в Лос-Анджелес.

"Я на всякий случай попросил политического убежища в США", – добавил Боровой.

По условиям рассмотрения его заявления об убежище мужчина не сможет посещать Россию пять лет.

В США Константин Боровой планирует заниматься бизнесом и преподавать.

Константин Боровой – российский предприниматель и член Государственной Думы II созыва. В прошлом он возглавлял Партию экономической свободы, а с 2013 года является председателем партии "Западный Выбор".

Напомним, в прошлом году из России в США сбежал Сергей Сластихин, являющийся владельцем компании "Инженерные системы", которая была подрядчиком российской государственной корпорации "Роскосмос".

Кроме того, сообщалось, что в апреле двое граждан России обратились к украинским пограничникам в пункте пропуска "Гоптовка" с просьбой о политическом убежище.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, США, политическое убежище, Константин Боровой, Боровой

Вы сейчас просматриваете новость " Известный противник режима Путина просит политубежище в США". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-глава "Укрспецэкспорта", обвиняемый в растрате, получил политическое убежище в Великобритании

26 июля 2018, 23:41

Великобритания отказала Украине в экстрадиции Бондарчука

Путин снял ограничения на предоставление политического убежища в России

20 декабря 2018, 07:35

Теперь каждый вопрос будет решаться в индивидуальном порядке

Жена экс-главы Интерпола, находящегося под следствием в Китае, попросила политического убежища во Франции

19 января, 06:26

По данным французских СМИ, Грейс Мэн сообщила, что опасается за свою жизнь и хочет, чтобы Франция обеспечила защиту ей и ее детям

Греция дала политическое убежище участникам переворота в Турции, Анкара – в гневе

24 мая 2018, 11:12

Министр по делам ЕС Турции раскритиковал решение греческих властей

Как понять, что в организме не хватает магния

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Ученые заставили клетки в мертвом мозге снова работать

9 способов сэкономить место на кухне: островки для завтрака

12 отличных идей, как организовать зону мойки на кухне

Как создать "дорогой" интерьер: 6 приемов. Фото

Предстоящие фильмы «Марвел»: что будет дальше?

Нужны ли на работе перерывы на спорт

Велосипед из будущего

Дизайн маленькой кухни: Яркие идеи

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Сегодня, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Сегодня, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Вчера, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Аварийность на дорогах опять повысилась: бороться с ней будут с помощью облав

22 июля, 07:37

Количество ДТП снова начало расти. Винят зиму и халатность

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Вот так «подарочек»: Лесе Никитюк разбили автомобиль (фото)

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь