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В России в смертельном ДТП погибли пять человек, в том числе ребенок

13 октября, 12:10

Помимо погибших еще столько же оказалось пострадавших в результате лобового столкновения

/ Фото: Pixabay

В российском Подмосковье произошла страшная авария, в которой пять человек погибли и еще пятеро получили травмы. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ.

Отмечается, что среди погибших был и ребенок, а среди пяти пострадавших оказалось два ребенка.

"В Московской области, на 134 км федеральной автодороги Р-22 "Каспий", в Кашире, в районе д. Каменки произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей: "Лады Приоры" и "Хьюндай Солярис". В результате аварии погибло пять человек, в том числе один ребенок", – сказали в пресс-службе.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в России опрокинулся автобус с туристами, десятки людей пострадали. ДТП произошло у поселка Паново-Осаново в Нижегородской области. Также стало известно, что туристы из Саратовской области возвращались с экскурсии из Нижнего Новгорода.

А в сентябре в России произошло "огненное" ДТП с участием украинца. BMW под управлением украинца, живущего в Эстонии, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус.

Смотрите также в сюжете, как автобус с украинцами попал в аварию на окраине Москвы:

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Россия авария ДТП дети погибшие

Источник: Интерфакс

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