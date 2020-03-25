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За день два российских самолета потерпели крушение

25 марта, 22:08

Елена Вус

Истребитель пропал с радаров в Черном море в 50 км от Феодосии в оккупированном Крыму

В России, где ранее разбился вертолет и погиб авиаинструктор Путина, в среду, 25 марта, разбились два самолета.

Так, самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что истребитель пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 километрах от Феодосии в оккупированном Крыму. Это произошло вечером, около 20:10, 25 марта. Спустя минуту был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в этом районе.

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К месту, где зафиксирован сигнал, направлены малый противолодочный корабль, самолет Ан-26, вертолет Ми-8 и гражданские суда. Поиски осложняются трудными метеоусловиями.

Кроме того, военный учебно-тренировочный самолет L-39 разбился в Краснодарском крае на юге России.

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"Самолет L-39 выполнял учебно-тренировочный полет в Кавказском районе и потерпел крушение. Пилот погиб", — рассказал источник.

Сообщается, что в двухместном самолете находился только один пилот. По предварительным данным, разбившийся борт принадлежал Краснодарскому летному училищу.

Ранее сообщалось, что в России истребитель МиГ-29 частично развалился в воздухе.

Также сайт "Сегодня" писал, что в Коломенском районе Московской области упал истребитель.

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Россия крушение Крым самолет Черное море истребитель кубань авиакатастрофа су-27

Источник: Интерфакс

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