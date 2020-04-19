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В России за сутки коронавирусом заразились тысячи людей

19 апреля, 16:21

Сергей Мартынец

Почти у половины инфицированных за последние сутки даже не было симптомов

За последние сутки в России еще больше заразившихся коронавирусом – 6 тысяч новых случаев. Теперь общее количество дошло до почти 43 тысяч инфицированных. Такие данные приводит оперативный штаб РФ по противодействию COVID-19.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 060 в 78 регионах. Из них почти 43% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни", – говорится в сообщении штаба.

Всего на сегодня в России зарегистрировано 42 853 случая заражения коронавирусом. Отмечается, что за сутки только в одной Москве обнаружили коронавирус у 3 570 человек. Теперь общее число заболевших в столице России составила 24 324 человека.

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Также увеличилась и смертность – за сутки скончались от вируса 48 человек, общее число жертв достигло 361 человек. За прошедшие сутки полностью выздоровели и выписаны 234 человека. В целом по стране выздоровел 3 291 человек.

Как сообщали новости "Сегодня", из-за коронавируса Путин отменил парад на День победы в России. Парад перенесли из-за того, что пик пандемии коронавируса в России еще не пройден.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия коронавирус

Источник: Интерфакс

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