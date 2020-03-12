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В России заблокировали сайт антипутинской кампании

12 марта, 18:35

Станислав Кожемякин

Активисты собирали подписи против "обнуления" сроков хозяина Кремля

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор) заблокировала сайт кампании против внесения поправок в конституцию, которые позволят Владимиру Путину править до 2036 года.

Как сообщил Андрей Пивоваров – директор организации "Открытая Россия", запустившей проект "Нет!" – сайт был заблокирован на основании решения Таганского суда Москвы от 11 марта.

В то же время, по его словам, активисты собирали подписи против конституционной реформы в соответствии со всеми требованиями российского законодательства.

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"Такая скорость явно показывает политический характер дела... Мы будем оспаривать, но это не самое главное, естественно, мы сделаем зеркало сайта, подключим соцсети", – добавил Пивоваров.

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На сайте кампании ее целью называли добиться, чтобы как можно больше граждан России высказались "против" на голосовании по поправкам в Конституцию, а также организовать наблюдение за волеизъявлением граждан в ходе этого голосования. В "Открытой России" сообщали, что по состоянию на конец января манифест против изменения Конституции подписали десятки тысяч человек.

Напомним, 11 марта Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении внесенный Владимиром Путиным закон о поправке к Конституцию, включая и инициативу бывшего советского космонавта Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков.

Более подробно об этом читайте в статье "Еще 16 лет на Кремлевском троне: что нужно знать про "обнуление" Путина" на нашем сайте.

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