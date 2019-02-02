В России женщина погибла от упавшей с крыши ТЦ глыбы льда
У погибшей жительницы Брянской области осталось трое детей
В российском городе Дятьково во время очистки крыши здания торгового центра Вавилон на женщину упала глыба льда, в результате чего она скончалась в больнице от полученных травм. Инцидент произошел вечером в пятницу, 1 февраля, сообщает Следственный комитет РФ по Брянской области.
"От причиненных травм 41-летняя женщина умерла в больнице в субботу", – говорится в сообщении.
По факту гибели женщины от упавшей на нее с крыши дома наледи было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По данным местных СМИ, у погибшей осталось трое детей.
Напомним, 18 января в Харькове на женщину с крыши сорвалась ледяная глыба. В больнице врачи диагностировали у пострадавшей два открытых перелома кисти, двойной закрытый перелом лучевой кости, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. В тот же день медики прооперировали левую кисть: пришили мизинец и безымянный пальцы. После больницы будет длительное лечение и реабилитация. Врачи сделали все возможное, но стопроцентной гарантии восстановления подвижности руки не дали.
Стоит добавить, что мы уже писали о проблеме с образованием огромных сосулек в Харькове, где на крышах висят тонны льда. Коммунальщики не следят за частными домами, ОСМД или кооперативами – для борьбы с сосульками людям приходится самим нанимать альпинистов.
Ранее мы писали о том, что в Днепре люди опасаются за свою безопасность из-за огромных сосулек на крышах домов. Недавно кусок льда разбил окно в квартире одной их трехэтажек города. Грохот напугал прохожих и жильцов дома.
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