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В России женщина погибла от упавшей с крыши ТЦ глыбы льда

Вчера, 17:33

У погибшей жительницы Брянской области осталось трое детей

Фото: Pixabay
В России женщина погибла от упавшей с крыши ТЦ глыбы льда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5b6/ebd/5c55b6ebd7b83.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5b6/ebd/5c55b6ebd7b83.jpg Россия У погибшей жительницы Брянской области осталось трое детей

В российском городе Дятьково во время очистки крыши здания торгового центра Вавилон на женщину упала глыба льда, в результате чего она скончалась в больнице от полученных травм. Инцидент произошел вечером в пятницу, 1 февраля, сообщает Следственный комитет РФ по Брянской области.

"От причиненных травм 41-летняя женщина умерла в больнице в субботу", – говорится в сообщении.

По факту гибели женщины от упавшей на нее с крыши дома наледи было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным местных СМИ, у погибшей осталось трое детей.

Напомним, 18 января в Харькове на женщину с крыши сорвалась ледяная глыба. В больнице врачи диагностировали у пострадавшей два открытых перелома кисти, двойной закрытый перелом лучевой кости, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. В тот же день медики прооперировали левую кисть: пришили мизинец и безымянный пальцы. После больницы будет длительное лечение и реабилитация. Врачи сделали все возможное, но стопроцентной гарантии восстановления подвижности руки не дали.

Стоит добавить, что мы уже писали о проблеме с образованием огромных сосулек в Харькове, где на крышах висят тонны льда. Коммунальщики не следят за частными домами, ОСМД или кооперативами – для борьбы с сосульками людям приходится самим нанимать альпинистов.

Ранее мы писали о том, что в Днепре люди опасаются за свою безопасность из-за огромных сосулек на крышах домов. Недавно кусок льда разбил окно в квартире одной их трехэтажек города. Грохот напугал прохожих и жильцов дома.

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Тег Россия, лед, глыба

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