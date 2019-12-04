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В России житель Перми открыл стрельбу по людям: есть жертвы

4 декабря, 06:56

Стрелок задержан

/ Фото: Mash

Житель Перми открыл стрельбу по людям, один человек погиб.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина вышел на перекрёсток улиц Писарева и Вильямса с оружием в руках и начал стрелять по случайным прохожим. Ему удалось попасть в проходившую мимо женщину, она погибла на месте.

Потом он начал стрелять по прибывшим сотрудникам полиции. Ранен один росгвардеец, стрелок задержан, сейчас он находится в отделении полиции. Свидетельница стрельбы рассказывает, что слышала восемьь выстрелов, а двум прохожим удалось убежать от стрелка.

Напомним, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover Соболева. От полученного огнестрельного ранения ребенок, который находился в авто, умер в машине скорой по дороге в больницу.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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Россия жертвы стрельба Пермь погибшие

Источник: Сегодня

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