В России журналист "Медузы" проведет ночь в ИВС, несмотря на протесты коллег
По мнению коллег, Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности
Задержанный по подозрению в распространении наркотиков журналист онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов проведёт ночь в изоляторе временного содержания.
Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (Москвы Иван Мельников.
"Голунов доставлен в изолятор временного содержания по ЗАО, ему передали продукты питания",- сказал Мельников.
По его словам, в ИВС журналист пробудет до утра, после чего будет принято решение о мере пресечения в отношении его.
Ответственный секретарь ОНК Москвы добавил, что в УВД ЗАО пообещали поместить Голунова в отдельную камеру с видеонаблюдением.
"ОНК Москвы будет продолжать следить за соблюдением его прав",- подчеркнул Мельников.
Ранее во время пикетов возле здания городского управления МВД на Петровке в Москве уже задержали 12 человек, но не составили протоколы и вскоре отпустили.
Журналист был задержан 6 июня неподалеку от метро "Цветной бульвар" – сообщил адвокат Голунова. По его информации, полицейские сначала якобы обнаружили пять свертков с порошкообразным веществом в его рюкзаке, а потом, при обыске в квартире, еще сверток, три пакета порошка и весы.
Тем временем, в убийстве журналиста в Словакии появился российский след. Подозреваемый в убийстве Яна Куцяка и его невесты рассказал о заказчике преступления.
Ранее в Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала. Журналист связывает поджог со своей профессиональной деятельностью.
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