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В России журналистку обвинили в "оправдании терроризма"

21 сентября, 14:29

В эфире на радио женщина высказалась о взрыве в здании ФСБ в Архангельске

В России следователи обвинили журналистку Светлану Прокопьеву в публичном "оправдании терроризма". Поводом послужило её выступление на радио о взрыве в здании ФСБ Архангельска, пишет Радио.Свобода.

Журналистка сказала, что этот поступок мог быть спровоцирован репрессивными действиями политического режима.

"Мне кажется, они просто проигнорировали вообще все доказательства моей невиновности, которые мы им предоставляли за все это время. Разбираться они и не собирались, просто переписали статью уголовного кодекса и заявили, что я это совершила – пропаганду терроризма, признание идеологии терроризма правильной и нуждающейся в поддержке и одобрении", – прокомментировала Светлана Прокопьева.

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Дело начали по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса России. Женщине грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы сроком до семи лет.

Напомним, мы писали, что в Санкт-Петербурге убили известную правозащитницу Елену Григорьеву после угроз и нападений. Погибшая 41-летняя активистка участвовала в акциях в поддержку представителей сексуальных меньшинств, крымских татар, а также украинских политзаключенных.

Кроме этого, ранее Россию охватили протесты из-за превращения интернета в "Путиннет". Десятки тысяч россиян 10 марта вышли на митинги за свободный интернет, не обошлось без задержаний. Только в Москве, по информации ОВД-инфо, в участки полиции попали около тридцати человек

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Россия терроризм репрессии журналистка обвинение Архангельск

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