В России впервые вынесли приговор за "оправдание терроризма" в СМИ

Журналистка Светлана Прокопьева допустила ответственность Кремля за теракт в здании ФСБ в Архангельске

В России приговорили к крупному штрафу журналистку Светлану Прокопьеву, которую обвиняли в оправдании терроризма за опубликованную в интернете статью.

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Об этом 6 июля сообщило "Радио Свобода", с которым сотрудничает Прокопьева.

Несмотря на то, что вынесенный ей московским судом приговор в размере 500 тысяч рублей штрафа оказался значительно слабее требования прокуратуры (шесть лет колонии общего режима и четыре года запрета на журналистскую деятельность), Прокопьева уже выразила намерение подать апелляцию и добиваться признания своей полной невиновности.

Журналистку судили за колонку о теракт, который в 2018 году в региональном управлении ФСБ РФ в Архангельске совершил 17-летний россиянин Михаил Жлобицкий. Вскоре после взрыва материал прозвучал в эфире одной из псковских радиостанций, а позже был опубликован интернет-изданием.

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За допущение, что причиной для теракта послужила государственная политика Кремля (совершивший взрыв подросток объяснял свой поступок фабрикацией дел и пытками задержанных со стороны ФСБ), и что государство может частично нести ответственность за случившееся, против Прокопьевой возбудили дело за оправдание терроризма.

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Она стала первой российской журналисткой, признанной виновной в оправдании терроризма за статью в СМИ.

Напомним, в прошлом году в России убили известную правозащитницу Елену Григорьеву после угроз и нападений. Погибшая 41-летняя активистка участвовала в акциях в поддержку представителей сексуальных меньшинств, крымских татар, а также украинских политзаключенных.

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