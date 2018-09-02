В США в ночном клубе произошла стрельба: погибла женщина, семеро человек ранены

Сегодня, 08:34

Всех пострадавших госпитализировали в больницу

Фото: novostivmire.com
Фото: novostivmire.com

В американском штате Огайо в ночном клубе произошла стрельба, в результате которой погибла женщина и семеро человек получили ранения.

Инцидент произошел поздно ночью. Пока неизвестно, кто открыл стрельбу и какими мотивами он мог руководствоваться. На месте работают правоохранители.

В результате стрельбы 28-летняя женщина получила пулевое ранение в голову и скончалась в больнице. Кроме того, ранения получили еще семеро человек: их с ранениям различным степенями тяжести госпитализировали в больницу. Возраст пострадавших – от 19 до 53 лет.

Ранее неизвестные устроили стрельбу возле школы в американском штате Калифорния. В результате происшествия погиб 16-летний подросток, еще одного 18-летнего пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии. По словам местной полиции, двое подозреваемых сбежали с места происшествия, однако позже их задержали. 

Кроме того, стрельба произошла в школе в американском штате Техас в городе Санта-Фе. По информации канала, человек вошел в класс и открыл стрельбу по ученикам.  
США, стрельба, погибла, раненые, ночной клуб, огайо
Источник:

ТАСС

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