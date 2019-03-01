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В Россию привезли трофейную технику из Сирии: появились фото и видео

Сегодня, 12:53

На эшелоне была обстрелянная и поврежденная техника, захваченная на поле боя

В Россию привезли трофейную технику из Сирии: появились фото и видео Россия На эшелоне была обстрелянная и поврежденная техника, захваченная на поле боя

В Краснодар из Сирии прибыл эшелон с военной техникой, которая была захвачена российскими военными во время боевых действий. Соответствующее видео опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Отметим, что многая техника повреждена, бронеавтомобили изрешечены стрелковым оружием. Россияне привезли, танки, БТРы, бронированные машины, на некоторых из них аббревиатура UN (так обозначается ООН).

"В Краснодар прибыл эшелон с "обломками" техники из Сирии. Россияне на радостях хлопают и визжат, вот только не вспоминают, сколько потерь "ихтамнетов" засекретила власть, сколько они там убили мирного населения от своей агрессии. Это яркий пример их умственных способностей", – написал "Штирлиц".

На днях мы показывали видео, как в России вернувшийся из Сирии наемник устроил стрельбу из пулемета из окна квартиры. Российский контрактник орал во все горло, что он воевал на Ближнем Востоке.

Ранее "Штирлиц" выкладывал фото убитых боевиков, которые воевали на Донбассе, но погибли в Сирии. Как оказалось, российское командование отправило наемников с востока Украины для "утилизации" на Ближний Восток.

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Тег Россия, техника, Сирия, штирлиц

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