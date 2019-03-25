В Совфеде анонсировали скорый визит Ким Чен Ына в Россию
На прошлой неделе в Москву приезжал один из помощников лидера КНДР Ким Чхан Сон
Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию может состояться в ближайшее время, считает руководитель группы дружбы Совета Федерации и парламента Северной Кореи Олег Мельниченко.
"Известно, что в ходе визита Валентины Ивановны Матвиенко в КНДР в прошлом году соответствующее приглашение (Ким Чен Ыну) было направлено. На сегодняшний день, я думаю, все находится в режиме консультаций. Специально этот вопрос не обсуждался в ходе нашего визита (группы в Пхеньян), но, по всей видимости, в ближайшее время это произойдет", - сказал Мельниченко на пресс-конференции в понедельник по итогам поездки в КНДР.
Так он ответил на вопрос о том, когда лидер Северной Кореи может приехать в Россию и в какой город нанести визит.
Делегация сенаторов из РФ посетила КНДР с 16 по 21 марта в связи с 70-летием заключения соглашения о культурно-экономическом сотрудничестве между двумя странами. В Пхеньяне у них прошли встречи, в частности, с парламентариями, представителями Трудовой партии Кореи, заместителем министра иностранных дел.
На прошлой неделе в Москву приезжал один из помощников лидера КНДР Ким Чхан Сон, который является фактическим главой администрации Ким Чен Ына и отвечает за подготовку логистики перед зарубежным поездками лидера своей страны.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном находится на повестке дня, но пока точных договоренностей нет.
Ранее Путин заявлял, что Ким Чен Ын приглашен посетить с визитом Россию. Российские власти подчеркивали, что готовы принять северокорейского лидера в любое удобное для него время.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын раньше запланированного покинули место проведения саммита – старейшую гостиницу Ханоя Sofitel Legend Metropole.
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