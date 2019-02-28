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Трамп и Ким Чен Ын не смогли договориться и досрочно завершили саммит

Сегодня, 09:02

Рабочий обед был отменен, а пресс-конференция Трампа перенесена на 14:00 по местному времени

Фото: AFP
Трамп и Ким Чен Ын не смогли договориться и досрочно завершили саммит //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/787/8bb/5c77878bb9dbe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/787/8bb/5c77878bb9dbe.jpg США Рабочий обед был отменен, а пресс-конференция Трампа перенесена на 14:00 по местному времени

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг раньше запланированного покинули место проведения саммита – старейшую гостиницу Ханоя Sofitel Legend Metropole. Главы государств не смогли достичь договоренности на саммите в Ханое, но диалог будет продолжен. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Белого дома.

"В этот раз никакого соглашения не было достигнуто, но их (лидеров стран — прим. ТАСС) команды планируют продолжить встречи в будущем", — указывается в опубликованном документе.

"Президент США Дональд Трамп и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын провели очень хорошие и конструктивные встречи во вьетнамском Ханое 27–28 февраля 2019 года. Два лидера обсудили различные пути продвижения денуклеаризации, а также концепции экономического развития", — говорится в заявлении.

Согласно официальному расписанию, опубликованному ранее Белым домом, Дональд Трамп и Ким Чен Ын после переговоров в расширенном составе должны были встретиться на рабочем обеде, а затем принять участие в совместном подписании документов. После этого, в 16:00 по местному времени, Трамп должен был дать пресс-конференцию в своем отеле.

Однако без объяснения причин рабочий обед был отменен, а пресс-конференция перенесена на 14:00 по местному времени. О судьбе церемонии совместного подписания документов на данный момент ничего не известно – не исключено, что она также могла быть отменена.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что по итогам второго саммита КНДР – США может быть подписан мирный договор, призванный формально положить конец Корейской войне (1950–1953 гг.).

Как сообщалось, в среду, 27 февраля, во вьетнамском Ханое начался второй саммит глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Главная цель этих переговоров — денуклеаризация Корейского полуострова.

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Тег Трамп, Ким Чен Ын

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Источник:

ТАСС

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