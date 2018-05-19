В столице Чечни боевики напали на церковь: погибли три человека

Сегодня, 18:28

Среди погибших есть полицейские

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В столице Чечни Грозном группа неизвестных совершила нападения на церковь Михаила Архангела, в результате которой погибли двое полицейских и один прихожанин. Об этом сообщили в местных правоохранительных органах.

Кроме того, еще два сотрудника полиции и прихожанин получили ранения. Погибшие полицейские были командированы в Чечню из Саратовской области.

"Бандиты были вооружены десятью бутылками с горючей смесью, двуствольным обрезом, из которого они вели огонь", – сказал представитель правоохранительных органов, отметив, что у боевиков были еще пистолеты, ножи, а также маленькие топорики.

Всего боевиков было четыре: они все уничтожены. В настоящее время проводится работа по установлению личностей боевиков. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту нападения на прихожан церкви Архангела Михаила в городе Грозном. Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", – сообщили в СК.

Не так давно в центре столицы Франции  20-летний выходец из Чечни устроил теракт. Мужчина числился в полицейской базе данных о лицах, склонных к радикальной исламистской деятельности.

Позже стало известно, что Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение в Париже, а преступник, устроивший резню, восхвалял Аллаха.
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Источник:

Интерфакс

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