В Якутии ищут медведя, который попал в ловушку канистры

В Якутии представители Министерства экологии ищут медведя с канистрой на голове. Косолапый не смог избавиться от постороннего предмета, даже с помощью людей. Об этом сообщает телеканал "Якутия 24".

На YouTube был размещен ролик, на котором неизвестные мужчины пытаются помочь медведю и стянуть у него с головы канистру. В этот момент животное бродило по обочине дороги. Попытка неизвестных помочь медведю не увенчалась успехом.

"Охотуправление Минэкологии отправило указание всем инспекциям в Южной Якутии, чтобы нашли место, где это случилось", — передает телеканал слова представителя ведомства Анны Налимовой.

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Также в американском городе Джуно, штат Аляска, медведь устроил погоню за собакой. Пес подбежал к хищнику, который забрел на городскую улицу.

Напомним, в Малайзии отец спас сына от атаки редкого медведя и попал в больницу. Мужчина сажал рис вместе со своими сыновьями 15 и 17 лет, когда к ним подошел малайский медведь.