Вашингтон передал России условия для возобновления переговоров по ДРСМД

Полное уничтожение ракет 9М729 будет означать прекращение нарушения со стороны Москвы

Фото: ТАСС

Вашингтон передал России условия для возобновления переговоров по ДРСМД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5fe/9c4/5c55fe9c4fdb5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5fe/9c4/5c55fe9c4fdb5.jpg 2019-02-02T22:34:52+02:00 Россия Полное уничтожение ракет 9М729 будет означать прекращение нарушения со стороны Москвы

Условия, на которых Соединенные Штаты готовы возобновить диалог с Россией по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), уже были переданы Москве в письменной форме. Об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

"Мы передали России в письменной форме список конкретных шагов, которые она может предпринять, чтобы вернуться к соблюдению [договора] и спасти ДРСМД. Только полное и подлежащее проверке уничтожение российских ракет 9М729, пусковых установок и сопутствующего оборудования будет означать прекращение нарушения со стороны России", — сказал он.

Отметим, в субботу президент России Владимир Путин на встрече с главами Минобороны и МИД РФ Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым поручил прекратить попытки инициировать переговоры по ДРСМД до тех пор, пока американские партнеры не "созреют" для этого. Он подчеркнул при этом, что все предложения Москвы в этой сфере, как и прежде, остаются на столе, а двери для переговоров открыты.

Напомним, союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках ДРСМД) и выйти из него через шесть месяцев. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении президента Дональда Трампа.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон 2 февраля приостановит соблюдение условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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