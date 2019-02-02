Вашингтон передал России условия для возобновления переговоров по ДРСМД
Полное уничтожение ракет 9М729 будет означать прекращение нарушения со стороны Москвы
Условия, на которых Соединенные Штаты готовы возобновить диалог с Россией по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), уже были переданы Москве в письменной форме. Об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома.
"Мы передали России в письменной форме список конкретных шагов, которые она может предпринять, чтобы вернуться к соблюдению [договора] и спасти ДРСМД. Только полное и подлежащее проверке уничтожение российских ракет 9М729, пусковых установок и сопутствующего оборудования будет означать прекращение нарушения со стороны России", — сказал он.
Отметим, в субботу президент России Владимир Путин на встрече с главами Минобороны и МИД РФ Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым поручил прекратить попытки инициировать переговоры по ДРСМД до тех пор, пока американские партнеры не "созреют" для этого. Он подчеркнул при этом, что все предложения Москвы в этой сфере, как и прежде, остаются на столе, а двери для переговоров открыты.
Напомним, союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках ДРСМД) и выйти из него через шесть месяцев. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении президента Дональда Трампа.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон 2 февраля приостановит соблюдение условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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