Россия похвасталась запуском гиперзвуковой ракеты "Кинжал": видео

Сегодня, 08:08

В ходе испытания якобы подтвердились тактико-технические характеристики "Кинжала" и временные показатели


Истребитель МиГ-31 Воздушно-космических сил России выполнил учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал". Самолет вылетел с аэродрома в Южном военном округе, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что пуск прошел успешно – ракета поразила заданную цель на полигоне.

В ходе испытания якобы подтвердились тактико-технические характеристики "Кинжала" и временные показатели.

Ранее сообщалось, что Путин похвастал перед россиянами неработающей ракетой во время послания Федеральному собранию. По его словам, комплексы не имеют аналогов в мире.Отмечается, что оружию президент России посвятил почти вдвое больше времени, чем экономике.

Также он продемонстрировал видео с ракетным комплексом "Сармат" и подводный беспилотникПо словам Путина, это ответ России на "ракетный вызов" США.

Позже стало известно, что ракеты Путина обрушили курс рубля.

Как известно, сегодня президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ. Текст выступления главы включал в себя несколько подтем, однако в этом году большая часть его была посвящена рассказу о новых российских военных вооружениях.
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Источник:

Обозреватель

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