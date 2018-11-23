Военные вертолеты над Кремлем: у Путина объяснили странное явление

Вертолеты, которые ошарашенные москвичи наблюдали в небе над администрацией президента РФ в Москве 22 ноября, были задействованы в учениях спецслужб, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Я могу подтвердить, что проходили учения, ничего в этом нет экстраординарного. Вы знаете, что Кремль – это действующая резиденция главы государства, и хотя большая часть резиденции открыта для публики – это, естественно, режимный объект", – сказал он.

Песков назвал полеты над Кремлем людей в камуфляже "вполне нормальной практикой".

"Какие там стадии и что будет происходить на каждой из них, я не знаю, об этом нужно справляться в ФСО", – добавил пресс-секретарь Путина.

Напомним, после Кремля вертолеты заметили в районе станций московского метро "Новокузнецкая" и "Павелецкая", где они, по словам очевидцев, кружили довольно долго.

Мы также писали о крупных военных учениях "Восток-2018", которые проходили в России в сентябре. В них были задействованы десятки тысяч единиц техники и около 300 тысяч солдат.

Кроме того, в октябре Кремль провел военные маневры "Воздушный мост-2018" и "Взаимодействие-2018". Они проходили вместе с союзниками России Организации Договора о коллективной безопасности – Беларусью, Казахстаном, Киргизией, Арменией и Таджикистаном.